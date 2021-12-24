شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة: "مخرجة حلم حياتى أول ماشافتنى قالتلى قومى اغسلى وشك وشيلى ضوافرك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة منة عرفة خلال لقائها مع تليفزيون ”الخليج 365”، أن شخصية "مروة" التي جسدتها في حكاية "حلم حياتى" ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، الذى يعرض حالياً على قنوات dmc، كانت صعبة عليها جداً بسبب التفكك الأسرى، ولديها معاناة خاصة مع أهلها وتربيتها بشكل خاطئ، بخلاف تفاصيلها وحياتها مع "خديجة" التي تجسدها الفنانة مايان السيد.

وكشفت منة عرفة عن أول لقاء جمع بينها وبين مخرجة العمل ياسمين أحمد كامل قالت: "أول ما ياسمين شافتنى قالتلى قومى اغسلى وشك والضوافر تتشال ومفيش ميكب تانى.. وأنا عايزاكى تمثلى"، لافتة إلى أن ياسمين مخرجة العمل جعلتها تبكى بسبب أنها شعرت بالمسئولية وتفاصيل الشخصية اتجاه العمل وتحضيراتها للعمل بشكل مفصل وبسيط، مؤكدة أن المخرجة كان لديها "تارجت" محدد ونجاح تصل له، مؤكدة أن المخرجة ياسمين أحمد كامل هى العمود الفقرى لنجاح القصة في المسلسل.

وتعد حكاية "حلم حياتى" من أول الأعمال التى تتمركز مادتها الدرامية على مرض التوحد ومناقشة طرق التعامل معه بشكل كامل، والتنمر الذى يتعرض له المصابون بالمرض بسبب براءتهم وعفويتهم، كما تسلط الضوء على جهود الدولة فى وضع القوانين التى تحد من التنمر على ذوى الإعاقات ومرضى التوحد.

"حلم حياتى" كانت تحمل اسم "إنسان مميز" قبل تغييره، وهى بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.