شكرا لقرائتكم خبر عن مزج بين الماضى والحاضر.. بسنت شوقى فى جلسة تصوير مميزة بمدينة جدة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مزج بين الماضى والحاضر أطلت الفنانة بسنت شوقى، على جمهورها ومتابعيها عبر موقع "إنستجرام"، بمجموعة صور جديدة التقطتها بأرجاء مدينة جدة التاريخية فى المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت الفنانة وسط بيوت المدينة العريقة.

وخضعت بسنت شوقى، لجلسة التصوير بإطلالة راقية هادئة ارتدت خلالها فستانا بسيطا باللون البيج، مع شنطة صغيرة باللون الأزرق الفاتح، وأكملت إطلالتها بحذاء بنى غامق، ونظارة شمس سوداء، وجاء فى خلفية الصور أبواب المنازل المزخرفة يدويًا، وجدران ونوافذ المنازل القديمة.



بسنت شوقى تمزج الماضى والحاضر فى جلسة تصوير



بسنت شوقى فى شوارع جدة التاريخية

وشاركت بسنت شوقى، صورها الجديدة من مدينة جدة مع الجمهور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "جدة غير.. هذه المرة.. الأسبوع الماضى.. استكشاف مدينة جدة القديمة".

يشار إلى أن الفنانة الشابة بسنت شوقى، سبق وتألقت فى جلسة تصوير أخرى خلال شهر ديسمبر الجارى، ظهرت فيها بفستان ذهبى لامع على الطراز الفرعونى من تصميم مصممة الأزياء المصرية العالمية عبير العتيبة، واستخلصت بسنت فى الصور روح الملكة الفرعونية الشهيرة كليوباترا، والتى لاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها فور نشرها الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى علقت عليها: "مشاعر كليوباترا.. شكرًا عبير العتيبة على رؤيتك وموهبتك".



بسنت شوقى باب أحد منازل جدة القديمة



جلسة تصوير جديدة للفنانة بسنت شوقى

يأتى هذا فيما سبق وكشفت الفنانة بسنت شوقى عن مشاركتها فى فيلم روائى قصير مع النجم أحمد عز، وإخراج ساندرا نشأت بعنوان "أخويا" والذى انطلق تصويره الأيام الماضية، وقالت شوقى فى تصريحات تليفزيونية: "ساندرا راجعة بعد 12 سنة وأحمد عز أنا بطلة قدامه".

وتابعت بسنت شوقى أن المخرجة ساندرا رهيبة وتتحب من أول ما تشوفها وسلسة وأنا كان عندى رهبة لأنها قديمة وأحمد عز وهما اشتغلوا مع بعض كتير ففيه كيمياء بينهما"، مضيفة أن الفنان صلاح عبد الله يشارك فى بطولة العمل بجانب أحمد عز مؤكدة أنها متحمسة للبروفات قبل التصوير.

يذكر أن فيلم "أخويا" يعتبر المشاركة الأولى لأحمد عز فى الأفلام القصيرة ويناقش الفيلم ظاهرة التنمر التى يعانى منها المجتمع فى الوقت الحالي.



جلسة تصوير بجوار منازل جدة القديمة