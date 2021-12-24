شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر يدعو هانى شاكر لإعادة النظر فى قرار وقف مطربى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المنتج محسن جابر، الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، لإعادة النظر فى أمر مطربى المهرجانات الذين صدرت قرارات بإيقافهم مؤخراً.

وقال محسن جابر، فى تدوينه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "ونحن على أبواب عام جديد أدعو من الله أن يكون عام سعيدا علينا وعلي جميع الشعوب العربية، وفي هذه المناسبة الجميلة ادعو أخى وصديقي الفنان هانى شاكر أن يتسع قلبه لكل الفنانين بمن فيهم فنانين المهرجانات الذين تم إيقافهم عن العمل، وبالتالي قطع رزقهم، وأن يتم تقويم أغانيهم قبل نشرها".

وأضاف محسن جابر، فى رسالته، "لأن مصر هي بلد الابداع ولم توقف فى يوم من الأيام أى مبدع أو فنان عن العمل، وكلى ثقه أن الفنان هاني شاكر، سوف يعطي الفرصة للجميع".



تدوينه محسن جابر

جدير بالذكر أن نقيب الموسيقيين هانى شاكر ومجلس النقابة قد أصدر قرار بوقف حسن شاكوش سحب ترخيصه نهائيا، وبرر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، موقف إساءته للفرق الموسيقية، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وقال "انا مقدرش أغلط في الفرق الموسيقية، اسألوا أي فرقة أنى مقدرش أغلط في أي حد من الفرق الموسيقية، أنا طلعت مع كل فرق مصر".

وأضاف شاكوش "أنا بقول للناس أنا عمري ما أغلط في أي عازف ولا عمرى ما أغلط فى أى طبال ولا أى بتاع مزيكا، لانهم أخواتنا وحبايبنا، انا عامل اللايف ده علشان أوضح وجه النظر، دى أول غلط ليا من ساعة ما دخلت المجال".

وتابع شاكوش: "أنا ورضا وفرقة رضا البحراوي أخوات وحبايب، أنا اشتغلت مع فرقة رضا أكتر من 10 مرات وهما أخواتي واسألوهم، وعمري ما زعلت حد من الفرق الموسيقية، وليهم كل الاحترام والتقدير، أنا بتأسف لكل الفرق الموسيقية والطبالين والعازفين".

واختتم كلامه تعليقًا على قرار وقفه "نقابة المهن الموسيقية على راسنا من فوق، وأي قرار على راسنا من فوق وانا راضي بيه وكل خيره وفيها تأخيره إن شاء الله".