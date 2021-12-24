شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد منير يحيى حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الكينج محمد منير، حفلا غنائيا في القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة 24 ديسمبر الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها الكينج عقب عودته مؤخرا لنشاطه الفنى، ويقدم محمد منير خلال هذا الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

من ناحية أخرى يستعد الكينج محمد منير، لتسجيل ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم حميد الشاعرى فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.

يذكر أن الكينج محمد منير أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب"، وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.

أغنية "الباقى من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة، وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم.