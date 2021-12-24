علي الحجار: الفسيخ بيشد الأوتار ويقضي على التهابات الأحبال الصوتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان علي الحجار، عن موقف جمعه مع الفنانة الكبيرة الراحلة هدى سلطان نصحته خلاله بتناول الفسيخ والبصل قبل النوم في ليلة كل حفلة سيحييها.

وقال الحجار، ببرنامج "سهرانين": "كنت في مرة أنا والمطربة العظيمة هدى سلطان مع بعض بنعمل برنامج، قالتلي على فكرة قبل كل حفلة كل أكلة فسيخ وبصل بالليل قبل ما تنام لأنه بيشد الأوتار ويقضي على أي جروح والتهابات على الأحبال الصوتية، وجربت كده ولقيت الكلام صحيح".

وتابع: "محمد الحلو بقي لازم يبعتلي فسيخ وخصوصا في شم النسيم، وبقت عادة عنده، وفي مرة من سنتين نسي يبعتلي الفسيخ بالنهار، فـ لقيته بيكلمني الساعة 12 بالليل بيقولي أنا واقف تحت.. افتح".

بينما قال الفنان محمد الحلو: "زوجة علي الحجار بتموت في حاجة اسمها فسيخ، لأنها من المنصورة زيي".

وكان علي الحجار، أوضح خلال الحلقة أيضا أنّه استمر في فرقة "التخت العربي" دون علم والده المطرب الراحل إبراهيم الحجار لمدة سنة كاملة، موضحا أن والده كان رافضًا أن يحترف الفن.

وأضاف، أن أولى حفلاته الغنائية مع الفرقة كانت ستُعرض في التليفزيون فطالبت والدته أن يُبلغ والده، مشيرا إلى أنّه غنى في مئات الحفلات، لكن دائمًا ما يكون متوترًا قبل أي حفلة يُقدم عليها، وذلك منذ حفلته الأولى.