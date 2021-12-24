بالفيديو| أليك بالدوين بعد مقتل جالينا هاتشينز: مررت بموقف صعب وشكرا لمن دعمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان العالمي أليك بالدوين جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، فيديو جديد، وجه خلاله الشكر لكل من ساعده وحرص على دعمه بكلمات لطيفة في أزمته العصيبة التي مر بها مؤخرًا.

وقال بالدوين "أريد لحظات لأشكر كل الناس الذين أرسلوا لي كلمات وأمنيات لطيفة ووقفوا بجانبي وحاولوا دعمي، حصلت على مئات الإيميلات من الفانز وأسرتي، تطلب مني أن أكون قويا وتمنوا لي أمنيات جيدة وعلى إنستجرام دعموني كثيرا، في هذا الموقف الصعب الذي لم ينته وأحاول تجاوزه لكن الأمر صعب لوجود شخص توفي".

وأنهى الفيديو متمنيا كريسماس سعيد وعام جديد سعيد للجميع "لا أعرف ما يجب أن أقول لكن أتمنى لكم عاما جديدا سعيدا، ابقوا في أمان وارتدوا الكمامة".

وكان أليك بالدوين قد أطلق الرصاص من بندقية كان من المفترض أن تكون محشوة برصاصات غير حية خلال تصوير فيلم "رست" ما أسفر عن مقتل مصورة في الكواليس.

بالدوين حل ضيفًا في مقابلة مع قناة (إي بي سي) الأمريكية، وبكى قائلا: "لم أطلق النار ولم أصوب مسدسا إلى أي شخص، وأكد أنه لم يسحب زناد البندقية التي أدت لمقتل المصورة جالينا هاتشينز خلال تصوير فيلم "رست" في أكتوبر الماضي.

كما أوضح بالدوين أنه لا يعلم كيف تم حشو رصاص حقيقي داخل البندقية قائلا: "رصاصة لم يكن من المفترض أن تكون في المخزن".