فن ومشاهير

"لن تتكرر يا أبو وديع".. يارا تحتفل بعيد ميلاد جورج وسوف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة يارا، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلاد الفنان جورج وسوف خلال تواجدهما في دبي.

ونشرت يارا، صورة لها مع جورج وسوف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمَل نهاية لهذا السنة مع حبيب قلبي وحبيب الكلّ سلطان الطرب جورج وسوف.. لن تتكرر يا أبو وديع".

وأحيت يارا مع جورج وسوف، أمس الخميس، حفلا غنائيا على مسرح "الفستيفال أرينا" بدبي في الإمارات العربية المتحدة .

جدير بالذكر أن جورج وسوف احتفل بعيد ميلاده الـ 60، إذ أنه من مواليد 23 ديسمبر 1961 في مدينة حمص السورية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا