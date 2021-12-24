"لن تتكرر يا أبو وديع".. يارا تحتفل بعيد ميلاد جورج وسوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة يارا، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلاد الفنان جورج وسوف خلال تواجدهما في دبي.

ونشرت يارا، صورة لها مع جورج وسوف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمَل نهاية لهذا السنة مع حبيب قلبي وحبيب الكلّ سلطان الطرب جورج وسوف.. لن تتكرر يا أبو وديع".

وأحيت يارا مع جورج وسوف، أمس الخميس، حفلا غنائيا على مسرح "الفستيفال أرينا" بدبي في الإمارات العربية المتحدة .

جدير بالذكر أن جورج وسوف احتفل بعيد ميلاده الـ 60، إذ أنه من مواليد 23 ديسمبر 1961 في مدينة حمص السورية.