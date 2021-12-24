إليسا لجمهورها في الكريسماس: "شو حلو العيد رغم كل الظروف الصعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إليسا، متابعيها وجمهورها احتفالها بالكريسماس، معربة عن سعادتها باستقبال العام الجديد.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "‏شو حلو العيد رغم كل الظروف الصعبة، بيلاقي الإنسان حاله مبسوط بالحد الأدنى، وعنده أمل وسعادة بقلبه.. كل سنة وإنتوا بخير، وخلوا هذه المناسبة تكون بشكل أساسي للصلاة، تكون أيامنا الجاية أحلى.. عيد سعيد على الجميع".

وكانت إليسا، أعلنت عن إحيائها حفل رأس السنة الجديدة 2022، في جزيرة المارية بالساحة الجنوبية في إمارة أبو ظبي، بداية من الساعة السابعة مساءً، يوم 31 ديسمبر المقبل.

وكشفت إليسا عن الحفل من خلال نشر البوستر عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى، حيث ننسى كل مشاكلنا ونستعد لاستقبال عام جديد مليء بالأمل والفرح هذا العام.. من سيكون معي هناك؟".

وطرحت إليسا في أغسطس 2020، ألبوم "صاحبة رأي" ويتضمن 18 أغنية، هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، وأنت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene" .