حصاد الفن 2021 .. عروض 11 فرقة مسرحية للبيت الفني للمسرح بينها "حلم جميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شهد عام 2021، تقديم عدد كبير من العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، التي تجولت بعضها داخل عدد من محافظات الجمهورية، ونستعرض لكم عروض 11 فرقة مسرحية طوال العام في السطور التالية:

فرقة المسرح القومي

- إعادة تقديم عرض "المتفائل" بطنطا أول محطات المتفائل ضمن المواجهة والتجوال على مسرح المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الفيوم بمحافظة الفيوم، خلال شهر مارس.

- افتتاح سهرة مسرحية بعنوان "مصر أرض الأنبياء" على المسرح القومي بالعتبة في شهر أبريل .

- إعادة عرض "المتفائل" علي المسرح القومي بالعتبة في شهر مايو.

- افتتاح عرض "ليلتكم سعيدة" علي المسرح القومي بالعتبة في شهر يوليو.

افتتاح العرض المسرحي"فى انتظار بابا" علي خشبة المسرح القومي بالعتبة في شهر نوفمبر.

المسرح الكوميدي

- إعادة تقديم عرض "عيلة الفقري" على المسرح العائم الكبير بالمنيل في شهر يناير .

- إعادة عرض "عيلة الفقري" بدمنهور بمحافظة البحيرة من عروض المواجهة والتجوال في شهر فبراير .

- إعادة تقديم عرض مسرحية "عيلة الفقري" على المسرح العائم الكبير بالمنيل في شهر مارس.

- إفتتاح عرض"حلم جميل" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي على المسرح العائم الكبير بالمنيل في شهر أكتوبر.

المسرح الحديث

- إعادة العرض المسرحي "أبي تحت الشجرة" على مسرح السلام في شهر يناير.

- إعادة العرض المسرحي "قواعد العشق ٤٠" على مسرح السلام في شهري مارس وأبريل.

- إعادة العرض المسرحي "رحلة سعيدة" ضمن عروض المواجهة والتجوال على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وبمحافظة الاسماعيلية في شهر أبريل.

- إعادة العرض المسرحي "ولاد البلد" خلال شهر أبريل بمحافظة أسيوط خلال شهر مايو، وبمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ خلال شهر أغسطس، ومحافظة الدقهلية خلال شهر سبتمبر، ومحافظتي بني سويف والفيوم خلال شهر أكتوبر، ومحافظة سوهاج خلال شهر نوفمبر، ومحافظة المنيا خلال شهر ديسمبر.

- تقديم العرض المسرحي "أمر تكليف" بمحافظات المنوفية، البحيرة، الشرقية، الغربية خلال أشهر "أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر".

مسرح الغد

- إعادة تقديم عرض "جنة هنا" إنتاج فرقة مسرح الغد على مسرح الغد بالعجوزة في شهر يناير.

- تقديم عرض "جنة هنا" على مسرح أوبرا ملك برمسيس في شهر فبراير.

- تقديم عرض "جنة هنا" في محافظات كفرالشيخ، بورسعيد، البحيرة، ضمن مشروع المواجهة والتجوال في شهر مارس.

- تقديم عرض "جنة هنا"على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية في شهر أبريل.

- إفتتاح عرض "صاحب مقام " على المسرح العائم الصغير بالمنيل بالتعاون مع مسرح الشباب في شهر أبريل.

- إعادة تقديم عرض "صاحب مقام " على مسرح العائم بالمنيل في شهر مايو.

- إفتتاح عرض "طقوس العودة" إنتاج فرقة مسرح الغد على مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة صلاح عبدالصبور فى شهر مايو.

- إعادة تقديم عرض "صاحب مقام" في محافظات الفيوم ، بني سويف، البحيرة، ضمن مشروع المواجهة والتجوال في شهر سبتمبر.

- تقديم عرض "طقوس العودة" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ضمن مشروع المواجهة والتجوال فى شهر أكتوبر .

- إعادة تقديم عرض "طقوس العودة" على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور في شهر نوفمبر.

- إعادة تقديم عرض "صاحب مقام" على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات في شهر نوفمبر.

- تقديم عرض "طقوس العودة" في محافظة أسيوط ضمن مشروع المواجهة والتجوال في شهر نوفمبر.

- تقديم عرض "طقوس العودة" في محافظة قنا ضمن مشروع المواجهة والتجوال في شهري نوفمبر وديسمبر.

- تقديم عرض "صاحب مقام" في محافظة الغربية وكفر الشيخ ضمن مشروع المواجهة والتجوال فى شهر ديسمبر.

فرقة مسرح الطليعة

- إعادة تقديم عرض "ريسايكل" على مسرح الطليعة خلال أشهر يناير، فبراير، مارس.

- تقديم عرض "ريسايكل" بمحافظة بورسعيد ضمن عروض المواجهة والتجوال، شهر مارس.

- إعادة تقديم عرض "الطوق والأسورة" ببيت السحيمي، شهر مارس.

- افتتاح عرض "الصندوق" على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، أشهر مايو، يونيو، يوليو.

- إعادة تقديم عرض "ريسايكل" على المسرح العائم الصغير بالمنيل في مايو.

- افتتاح عرض "سيدة الفجر" على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، شهر يوليو.

- افتتاح عرض "فريدة" على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، شهر أغسطس.

- افتتاح عرض "أحدب نوتردام" على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، شهر أغسطس.

- إعادة عرض "فريدة" على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، شهري سبتمبر، أكتوبر.

- إعادة عرض "أحدب نوتردام" على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، أشهر سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر.

- تقديم عرض "الصندوق" بمحافظات الغربية، الشرقية، ضمن مشروع المواجهة و التجوال، شهر سبتمبر.

فرقة مسرح الشباب

- إعادة تقديم عرض" أفراح القبة" علي المسرح العائم الصغير بالمنيل، شهر مارس.

- افتتاح العرض المسرحي "Dogs" للمتميزين من الدفعة الرابعة من ورشة ابدأ حلمك على مسرح الجمهورية، شهر يونيو.

- إعادة تقديم عرض "أفراح القبة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل، شهر يوليو.

- إعادة تقديم عرض "Dogs" علي مسرح السلام بشارع القصر العيني، شهر يوليو.

- افتتاح عرض "يا دعوة ما تمت" على مسرح ملك برمسيس، ضمن مبادرة المخرج المحترف، شهر نوفمبر.

فرقة مسرح الاسكندرية

– إعادة تقديم عرض "لسه فاكر" على مسرح ليسية الحرية بالإسكندرية ضمن عروض مبادرة "المؤلف مصري"، شهر فبراير.

– إعادة تقديم عرض "حكايات الصياد وأمير البحار" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية ضمن مبادرة "المؤلف مصري"، شهر مارس.

- إعادة تقديم عرض "خارج المجموع" ضمن مبادرة "المؤلف مصري" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية تعرض علي مسرح الطليعة بالعتبة، شهر مارس.

- إعادة تقديم عرض "ذهب الليل" ضمن عروض مبادرة "المؤلف مصري" على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية في شهر أبريل.

- إفتتاح عرض "قاع" مشروع تخرج الدفعة الأولى من ورشة نجوم المستقبل من إنتاج فرقة الإسكندرية على مسرح ليسية الحرية، شهر مايو.

- إعادة تقديم "قاع" على مسرح ليسية الحرية بالشاطبي بالإسكندرية، شهر سبتمبر.

مسرح القاهرة للعرائس

- إعادة العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل"، على مسرح القاهرة للعرائس، شهر فبراير.

- إعادة العرض المسرحي "صحصح لما ينجح"، على مسرح القاهرة للعرائس، شهر مارس.

- تقديم العرض المسرحي "محطة مصر" بمحافظتي أسيوط، قنا، ضمن مشروع المواجهة والتجوال شهر مارس.

- إعادة العرض المسرحي" صحصح لما ينجح"، على مسرح القاهرة للعرائس، شهر أبريل.

- إعادة العرض المسرحي "الليلة الكبيرة" علي مركز طلعت حرب الثقافي، شهر أبريل.

- إعادة العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" علي مسرح العرائس، شهر مايو.

- افتتاح العرض المسرحي "نجوم من خشب"، علي مسرح العرائس، شهر يوليو.

- إعادة العرض المسرحي "نجوم من خشب"، علي مسرح العرائس شهري أغسطس، سبتمبر.