وليد توفيق وعابد فهد يحتفلان بعيد ميلاد جورج وسوف على مسرح دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان جورج وسوف، متابعيه وجمهوره، لحظة احتفال الفنان وليد توفيق والفنان عابد فهد بعيد ميلاده على خشبة المسرح في دبي.

ونشر جورج، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لما يكون عيد ميلادك يوم عندك حفلة هيك بيصير على المسرح".

وأضاف: "شكرا وليد وعابد وكل الحاضرين على المفاجآت، كنت عم أغنيلهم صاروا عم يغنولي.. وليد توفيق، عابد فهد، جورج وسوف".

جدير بالذكر أن جورج وسوف، يحتفل بعيد ميلاده الـ60، إذ أنه من مواليد 23 ديسمبر 1961 في مدينة حمص السورية.

كما يستعد أيضا لإحياء حفل رأس السنة في لبنان، حيث كتب عبر حسابه على إنستجرام: "لو شو ما صار بيروت بالقلب ورح تبقى مركز الفرح والسهر رح أكون معكم بسهرة رأس السنة في لبنان نسهر مع احترام معايير السلامة لسه الدنيا بخير".