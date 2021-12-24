أول ظهور لـ دنيا سمير غانم مع عائلة زوجها رامي رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم لأول مرة بصحبة عائلة زوجها الإعلامي رامي رضوان خلال تجديد عقدها كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسيف.

ونشرت دنيا، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرًا لعائلة رامي اللي هم أكتر من عيلتي.. ربنا يخليكوا ليا ودايما واقفين جنبي وبيشجعوني".

وكانت دنيا، نشرت صورا لها من حفل تكريم منظمة اليونيسيف لها بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء المنظمة، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعيدة جدا بتجديد عقدي كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسيف، وبستمتع بكل لحظة بحس فيها اني بخدم الأطفال".

وأضافت: "الأطفال.. النعمة اللي لازم كلنا نحافظ عليها ونوفر لهم كل الأمان والحب والراحة لأنهم اتخلقوا يكونوا سعداء، وبتمنى إننا نقدر نساعد أطفالنا في تحقيق أحلامهم".

جدير بالذكر أن الاحتفالية حضرها سامح شكري وزير الخارجية ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، ونبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة.

كما حضرها أيضا، مدير منظمة اليونيسيف في مصر، وعدد من السفراء والنواب والشخصيات العامة، وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.