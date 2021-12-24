نقل أحمد جوهر للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعاني الفنان أحمد جوهر، منذ أيام من أزمة صحية استدعت نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، ولوضعه تحت الملاحظة الطبية.

ونشر الفنان رأفت يسري، ابن عم جوهر، صورة له من داخل المستشفى معلقًا "ابن عمي وحبيبي الفنان الكبير أحمد جوهر في المستشفى برجاء الدعاء له في يوم الجمعة المفترجة ".

أحمد جوهر ولد في محافظة الأقصر، والده أحد أشهر قراء القرآن الكريم، ونجل عمه هو المطرب الراحل عمر فتحي، حقق جوهر نجاحا في فترة أوائل التسعينيات، من أشهر أغانيه: "هات لي قلبك"، "عليه العوض"، "وحداني"، "أوعدك"، "شبكني الهوا".

يضم رصيده الفني أكثر من ألبوم غنائي، بينها: "شبكني الهوا" عام 1992، و"حاسب" عام 1995.