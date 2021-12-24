"تجربة روحانية".. عمرو سلامة يكشف عن فيديو من كواليس تسجيل موسيقى "برا المنهج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج عمرو سلامة، عن فيديو للموسيقار راجح داوود، الذي وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "برا المنهج" الذي طرح مؤخرا بالسينمات.

ونشر سلامة، الفيديو الذي تم التقاطه في الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لما روحت أحضر تسجيل موسيقى فيلم (برا المنهج) مع دكتور راجح داود، لقيته في هذه الحالة من النشوة الفنية اللي تكاد توصل لإنه بيعيش تجربة روحانية وهو بيسجل موسيقاه".

وأضاف: "صورت الفيديو ده وعملتله مونتاج على الموبايل علشان أوثق يمكن أكثر لحظة مؤثرة في عملية صنع الفيلم".

فيلم "برا المنهج" قصة عمرو سلامة، والسيناريو مشاركة بينه مع الكاتب خالد دياب، وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد، بطولة ماجد الكدواني، وروبي، والطفل عمر شريف، وعدد كبير من الفنانين.