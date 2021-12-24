سيرين عبدالنور تطلق “نور العيد”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أطلقت الفنانة اللبنانية والممثلة سيرين عبدالنور أغنيتها الجديدة تحت عنوان “نور العيد”. وبعد غياب عن الأعمال الفنية، أطلت سيرين عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي لتطلق أغنيتها الجديدة.

فقد أفصحت سيرين عن أغنيتها الجديدة تحت عنوان “نور العيد”، والأغنية خاصة بعيد الميلاد، وسيتم طرحها اليوم الساعة الثامنة والنصف.

وأضافت سيرين أن تلك الأغنية متاحة للاستماع عبر أحد التطبيقات، وهي من كلمات نزار فرنسيس وتسجيل جو باروتجيان، وإشراف فني من خلال ناجي حنا وطوني البايع.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الخبر على صفحاتهم الخاصة معبرين عن حبهم وإعجابهم بسيرين وتألقها الدائم.

وكانت شاركت سيرين الجمهور في وقت سابق مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً باللون الأحمر قصيراً، مع قطعة قماش مميزة على مقدمته، ملفوفة على شكل فراشة.