أصالة تغني “حنيّن” لزوجها.. وهكذا كان رده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري أغنية جديدة بعنوان “حنيّن” عبر المواقع الموسيقية وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “حنيّن” باللهجة العراقية، من كلمات زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وألحان محمود الغياث وتوزيع عثمان عبود. وأهدت أصالة الأغنية إلى زوجها قائق حسن، من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”.

ونشرت ​أصالة​ فيديو لمقطع من أغنية “حنيّن”، وعلّقت عليه قائلةً​: “أنت كتبتها وأنا الك غنيتها”.

وتابعت أصالة نصري قائلةً: “شكراً حبيبي على عمر جديد ابتدى من الأوّل معك، شفيتني، دلّلتني، راعيتني، وولا لحظه منّي يئست، ولعندك جبتني، بهدي الغنية لضحكتك الّلي بلفّ فيها الدّنيي كلّها، كلّلي ثقه فيك، وكلّلي محبّه ووّله، وبأحلى ماعندي عمّ عبّر لك، صوتي أحلى ماغنّى إلك”.

بدوره رد فائق حسن على أصالة من خلال نشر محادثة بينه وبينها، وتبين أن اسم زوجته على هاتفه “أصالة حبي الأبدي”، كما علق على المنشور، معبرًا عن حبه الكبير لأصالة وقال: “حنين بيني وبين العشق قصة طويلة لم أؤمن بها يومًا، تقمصته مرارًا مثلته بغير اقتناع كذبت وكذبت واقترفت ما اقترفت وها أنا عند بوابة قلعة عشقك الشاهقة أحاول أن أتوب أكفر عن ذنوبي بالتقرب لك امسح خطاياي بطهرك… هذا جزء من حوارنا انا والحنينه المو معقولة”.

يذكر أن أغنية “حنيّن” حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على صدورها عبر قناة أصالة في موقع “يوتيوب”.