نادر الأتات يحصد المزيد من النجاح.. “قلي وينك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحظى أغنية “قلي وينك” للنجم اللبناني نادر الأتات بإعجاب واسع من الجمهور من صدورها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وتحصد أغنية “قلي وينك” تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية.

وحقق كليب الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدوره على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية في موقع “يوتيوب”، متصدّرًا المراتب الأولى في قائمة الترند للفيديوهات الأكثر رواجًا.

أغنية “قلي وينك” من كلمات إميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ. أمّا الكليب فصوّره نادر الأتات في دبي مع المخرج عادل سرحان.

وحرص عدد كبير من محبي نادر الأتات على التفاعل مع جديده وتهنئته، فتلقى سيلاً من التعليقات التي أثنت على الأغنية والكليب.