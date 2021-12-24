ضمن سلسلة "العصاميون السعوديون".. صدور مذكرات من حارة اليمن بجدة القديمة إلي أمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمة

محمد الفلاح - الجمعة 24 ديسمبر 2021

صدر هذا الاسبوع ضمن سلسلة (العصاميون السعوديون) عن الدار العربية اللبنانية مذكرات أمين العاصمة المقدسة الاسبق الاستاذ الدكتور فؤاد غزالي بعنوان (تجربة حياتي .. من حارة اليمن بجدة القديمة الى أمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمة) .



ولم يقتصر صاحب المذكرات على ان يسرد لأبناء هذا الجيل قصة حياة اسرته المتواضعة بما فيها من مشاهد للكفاح والعصامية، بل قدم لنا ومشاهد رائعة في تصوير الحياة والناس في حارات جدة القديمة بسرد جذاب يجعل القارىء يشعر انه يعيش ذلك الزمن الجميل بتفاصيله في حاراتها الجميلة

ويعاشر اهل الحجاز بخصالهم البسيطة ويشم علبقهم التاريخي .. تحية اعجاب وتقدير لابن جدة البار دكتور فؤاد غزالي وشكر للدار العربية اللبنانية التي تقدم لنا (العصاميون السعوديون) يتضوعون بعطر الوطن وتسرد حياتهم من خلال لوحات جميلة من تاريخنا العريق الاصيل