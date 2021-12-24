كارول سماحة نجمة الميلاد مع منى الشاذلي.. أسرار تكشف لأوّل مرّة عن حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفة مميّزة على حلقة استثنائية من برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي بمناسبة عيد الميلاد المجيد على قناة CBC المصرية.

ودار لقاء كارول سماحة مع منى الشاذلي حول محاور اجتماعية وفنيّة عدة. وأكدت نجمة سهرة عيد الميلاد خلال الحلقة أن الزواج صعب، ولا أحد يشعر بالرضا عن حاله، سواء العزاب أو المتزوجون، وهذه كانت فكرة أغنية “يا شباب يا بنات” لتتحدث عن ذلك بشكل كوميدي.

وقالت كارول أنها سعيدة الحظ، فزوجها طيب ويجيد التعامل معها، فلا يقيدها وهناك ثقة متبادلة بينهما.

وأضافت: “أجمل شيء أن يكون لديك شريك يعطيك مساحة من الثقة والارتياح، وفي النهاية الزواج صعب، لكن زوجي وليد مصطفى كان لحسن حظي كما تخيلته قبل الزواج، ولم يتغير، ومتفهم جداً، وأصبحت بعد الزواج هادئة أكثر، وغير عصبية، ولا أحاول المناقشة لإثبات أنني على حق، وغير صدامية”.

وأشارت كارول سماحة إلى أنها بالرغم من كونها جريئة إلا أنها تخاف على نفسها جدا وتخاف من المغامرات، وأن ابنتها تالا تشبهها في الشكل إلى حد كبير.

وعبّرت كارول سماحة عن حزنها لأنها لا تملك صورًا لها مع والدها الراحل، وقالت: “لا أملك صورًا مع والدي رحمه الله، أحاول دائمًا البحث عن صور معه ولا أجد، وهذا الأمر يشعرني بالحزن لأنني أشتاق لرؤيته”.

وعن ألبومها الخاص بعيد الميلاد Christmas Carole قالت كارول سماحة: “أردت أن تكون فكرة الألبوم مختلفة وهو بالفعل مليء بالموسيقى المميزة والمبتكرة، طرحته السنة الماضية في وقت كورونا، فبالرغم من أنه كان عاما صعبا إلا أنني كنت مصرّة على إصداره في ذلك الوقت”.

وأضافت كارول سماحة: “الألبوم استغرق شهرين فقط في تحضيره وكان الحماس كبير مع فريق العمل، فقدمنا موسيقى جديدة”.

يذكر أنّ كارول سماحة طرحت منذ فترة أغنية جديدة بعنوان “يا شباب ويا بنات”، من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، مكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.