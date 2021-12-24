جورج وسوف يتألّق في دبي.. وعابد فهد ووليد توفيق يحتفلان بعيده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا سلطان الطرب جورج وسوف حفلًا فنيًا ناجحًا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تألق خلاله بباقة مميّزة من أجمل أغنيات أرشيفه الغنائي القديم والحديث.

وأطرب جورج وسوف الساهرين خلال السهرة، وصدح بصوته، مقدماً أغانيه المميزة التي تفاعل معها الجمهور. وفاجأه النجمان وليد توفيق وعابد فهد اللذان احتفلا بعيد ميلاده على أنغام أغنية “انزل يا جميل بالساحة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان جورج وسوف أغنية “ياه ع الزمن” التي طرحها باللهجة المصرية، وظهر خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وأغنية “ياه عالزمن” تمثل التعاون الأوّل لسلطان الطرب جورج وسوف مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري.

كما عرض لسلطان الطرب المسلسل الوثائقي “مسيرتي” على منصة “شاهد”، ويتناول المسلسل سيرة حياة الفنان جورج وسوف منذ الطفولة حتى الكبر والمراحل التي مر بها وطريقه إلى الشهرة والنجومية.