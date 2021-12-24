هدية كاردي بي لزوجها.. شيك بمليوني دولار!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بهدية المغنية الأميركية كاردي بي لزوجها المغني أفوست حيث قدمت له بمناسبة عيد ميلاده الـ 30 شيكاً بقيمة مليوني دولار.

وتصدرت كاردي بي عناوين الصحف بعدما شاركت الجمهور عدة ستوريات للاحتفال بعيد ميلاد أوفست عبر “انستغرام” ومنها مقطع فيديو من الحدث قدمت فيه لزوجها أحد تلك الشيكات الضخمة المخصصة عادةً للفائزين بمسابقة اليانصيب.

وقد بدا أوفست سعيداً جداً في الفيديو التي شاركته كاردي وهو يضحك ويرقص ماسكاً الشيك بين أعداد كبيرة من الناس الذين احتفلوا معه بعيد ميلاده.

يشار إلى أن الثنائي مرّ بفترات عصيبة خلال علاقتهما، فبعد أن تزوجا سراً عام 2017 تقدمت كاردي بي بطلب الطلاق بعد خيانة الأوفست المزعومة عام 2018 ومن ثم عادا سوياً في أواخر عام 2020. ويتشارك الثنائي تربية طفلين وهما كالتشر (3 أعوام) وابن لم يقررا اسمه بعد ويبلغ 3 أشهر.