يارا تحلّق بصوتها العذب في حفل كامل العدد في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بحضور حشد جماهيري كبير، أحيت النجمة اللبنانية يارا حفلاً غنائياً في دبي، قدمت خلاله كوكبة مميزة من أجمل الأغنيات بأرشيفها الغنائي القديم منها والحديث.

وتداول رواد التواصل مقاطع فيديو، ظهرت فيها يارا بكامل تألقها في الحفل، حيث استقبلها الجمهور استقبالاً رائعاً. وتفاعل الساهرون مع يارا بشكل لافت حيث رافقها الجمهور بالغناء، فأشعلت الأجواء بصوتها العذب المليء بالإحساس المرهف والذي لامس قلوب محبيها وعشاق صوتها.

ومن جانبها نشرت يارا مقطع فيديو صوّرته على طريقة السيلفي مع الجمهور على أنغام أغنية “أخدني معك” وعلّقت عليه قائلةً: “والله كان الجوّ فعلاً حلو بهالسهره الحلوة المميّزة من على مسرح “فيستيفال سيتي أرينا، شكرا لكل الحضور وينعاد على الجميع بالخير والصحة والسلام يا رب”.

تألقت يارا في الحفل بإطلالة أكثر من رائعة إذ ارتدت فستانًا من اللون الأحمر نسقت معه بعض الأكسسوارات المميّزة، فبدت كعادتها بغاية النعومة والرقي والجمال.

على صعيد آخر، تستقبل يارا العام الجديد مع الجمهور والجالية العربية في دبي فستيفال – سيتي_مول، بحفل فني ضخم تحييه ليلة رأس السنة في دبي بمشاركة الشاب فضيل والفنان غي مانوكيان.