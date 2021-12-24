تامر حسني بعرض عالمي في حديقة اليوبيل.. أكبر حضور جماهيري في “إكسبو دبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أمسية عنوانها النجاح والتألق، أطلّ النجم المصري تامر حسني في حفلة استثنائية في اكسبو دبي٢٠٢٠ من حديقة اليوبيل محققًا أكبر حضور جماهيري لحفل فني منذ انطلاق فعاليات “إكسبو 2020 دبي” في الإمارات.

قدّم “ملك المسارح” تامر حسني، عرضًا لافتًا على مسرح حديقة اليوبيل وكشف أهميّة الموسيقى في تحقيق التواصل بين جميع ثقافات العالم.

لم تكن إطلالة تامر حسني عادية بل حمل سيرة ذاتية إبداعية وأكثر من 20 عاماً من النجاح معه على المسرح فتامر حالة نادرة من الاستمرارية المتفوّقة على نفسها، والكاريزما المتجدّدة دائمًا

قدّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “خليك فولاذي” والأغنية “السينغل” التي طرحها مؤخرًا “صعبة”، والتي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركه بحفلاته كافّة.

بعد الحفل نشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا ظهر فيها على المسرح ومع الجمهور وعلّق قائلاً: “تشرفت اليوم بأكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي شكراً للإمارات و شكراً لكل الجمهور الكريم الغالي اللي حضر من كل الوطن العربي و العالم ،،، انتظروا الڤيديو”.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة استثنائية من النشاط الفني، حيث أحيا في الفترة الأخيرة عدّة حفلات ناجحة في مصر والوطن العربي، ويستعد في الفترة المقبلة لجولة فنية تشمل عددًا من البلدان العربية والأجنبية.

كما طرح أحدث أغنياته “يا فرحة” من كلماته وألحانه وتوزيع علي فتح الله. وكليب الأغنية تولى إخراجه تامر بنفسه في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من البهجة والكوميديا في آن. ويتصدّر كليب “يا فرحة” منذ صدوره قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” بأكثر من 7 ملايين مشاهدة.

ويواصل تامر حسني حصد نجاح أحدث أغنياته “صعبة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، إذ حققت الأغنية حوالي 57 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.