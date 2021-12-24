شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أفلام من مهرجان القاهرة السينمائى ضمن ترشيحات أوسكار وجولدن جلوب لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرب مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن سعادته باختيار عدد من الأفلام التى شاركت ضمن دورته الـ43، للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار وترشيحات الجولدن جلوب لعام 2022.

تضمنت القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار الـ94 لعام 2022، التى أعلنتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، 7 أفلام عرضت فى المهرجان مرشحة فى 5 فئات وهى كالآتي:

(1) أفضل فيلم تسجيلي

فيلم "صعود – Ascension"

إخراج: جيسكا كينجدون | إنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية | عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن قسم العروض الخاصة

(2) أفضل فيلم دولي

* فيلم "لونانا: ثور داخل الفصل - LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM"

إخراج: باو تشوينينغ دورجي | إنتاج: بوتان | عرض ضمن المسابقة الدولية "الدورة 41"

* فيلم "قودي سيارتي - Drive My Car"

إخراج: ريوسوكي هاماجوتشي | إنتاج: اليابان | عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة

* فيلم "خلية النحل – Hive"

إخراج: بليرتا باشولي | إنتاج: كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا | عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة

* فيلم "صلاة من أجل المسلوبين - Prayers for the Stolen"

إخراج: تاتيانا هيزو | إنتاج: المكسيك، ألمانيا، البرازيل | عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المسابقة الدولية

(3) أفضل مكياج وتصفيف شعر

* فيلم "بيت جوتشي - House of Gucci"

إخراج: ريدلي سكوت | إنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية | عرض لأول مرة في الشرق الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة

(4) أفضل موسيقى

* فيلم "الملك ريتشارد – King Richard"

إخراج: رينالدو ماركوس جرين | إنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية | عرض لأول مرة في مصر ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة

(5) أفضل أغنية أصلية

أغنية "Be Alive" من فيلم "الملك ريتشارد – King Richard"

فيما تضمنت الترشيحات الخاصة بالدورة الـ 79 للجولدن جلوب، والمقرر إقامتها في يناير المقبل، 4 أفلام عرضت في المهرجان مرشحة في 7 فئات كالآتي:

(1) أفضل فيلم - دراما

* فيلم "الملك ريتشارد – King Richard"

(2) أفضل ممثل في فيلم درامي

ويل سميث - Will Smith عن فيلم "الملك ريتشارد – King Richard"

(3) أفضل ممثلة في فيلم درامي

ليدي جاجا - Lady Gaga عن فيلم "بيت جوتشي - House of Gucci"

(4) أفضل ممثلة مساعدة

أونجانو إيلز - Aunjanue Ellis عن فيلم "الملك ريتشارد – King Richard"

(5) أفضل أغنية

أغنية "Be Alive" من فيلم "الملك ريتشارد – King Richard"

(6) أفضل فيلم رسوم متحركة

*فيلم "ابني ماد - My Sunny Maad"

إخراج: ميكايلا بافلاتوفا | إنتاج: جمهورية التشيك، فرنسا، سلوفاكيا | عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن قسم العروض الخاصة

(7) أفضل فيلم أجنبي

*فيلم "قودي سيارتي - Drive My Car"

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).