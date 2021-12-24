شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يشكر الجمهور على دعمه بأزمة "Rust".. ويؤكد: أفكر فى الحادث يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم العالمي أليك بالدوين، الشكر لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع "انستجرام"، بعد دعواتهم له بتجاوز الوقت العصيب الذي يمر به، بعد أزمته الأخيرة بتسببه في مقتل زميلته مديرة التصوير هالينا هاتشينز خلال تصوير فيلم Rust، وظهر "أليك" فى فيديو ليؤكد أنه يفكر كل يوم بالحادث ولا يمكنه أن يغيب عن باله.



اليك بالدوين



اليك يوجه رسالة لجمهوره

وقال أليك بالدوين، فى الفيديو: "أردت أن أتوقف لحظة لأقول شكرا لكل الأشخاص الذين أرسلوا لي مثل هذه الكلمات الطيبة وأطيب التمنيات بالقوة والأمل والصلاة وما إلى ذلك.. لقد تلقيت الكثير من المشاعر الرائعة من العديد من الأشخاص.. وتلقيت مئات رسائل البريد الإلكتروني من الأصدقاء والعائلة والزملاء والأشخاص لإرسال القوة والتمنيات الطيبة لي. أنا ممتن جدا لذلك".

وعن الحادث، قال: "أتطلع أن أتركه ورائي وبالطبع بالنسبة لكل من شارك في هذا لن يكون وراءنا أبدًا لأن شخصًا ما مات بشكل مأساوي.. المشهد لا يغيب عن بالي أبدًا ، ولا يمر يوم لا أفكر فيه"، مضيفا :"أنا أحاول فقط المضي قدمًا في حياتي وأحاول أن أتجاوز وقتًا عصيبًا، وقتًا عصيبًا حقًا"، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وفي النهاية، طلب بالدوين أيضًا من مؤيديه أن يكونوا بأمان ويحرصوا على الاستمرار في ارتداء الكمامات ويحصلوا علي الجرعة المعززة من لقاحات كورونا".

من ناحية أخري اتهم والد المصورة السينمائية هالينا هتشينز، النجم العالمي أليك بالدوين ، بالمسئولية الجزئية على الأقل عن وفاة ابنته، وقال أناتولي أندروسوفيتش ، 61 عامًا ، إنه لا يفهم ادعاء بالدوين بأنه قتل ابنته في خطأ فادح في الفيلم "دون الضغط على الزناد".

ويصر أناتولي الذي رفض في البداية إدانة بلدوين، الآن على أنه يجب أن يتحمل بعض اللوم في وفاة هالينا، قائلا :"من الواضح لي أن بالدوين أطلق الرصاصة من يده ، لذا يصعب عليّ أن أفهم كيف لا يمكن تحميله مسؤولية جزئية عن وفاة ابنتي"، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.