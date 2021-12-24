شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين: الحب هو اللى بيحرك كل حاجة فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة الكبيرة ميرفت أمين ضيفة في لقاء لـ "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح، وتحدثت خلال الحلقة عن ماذا يمثل الحب بالنسبة لها قائلة: "الحب هو اللى بيحرك كل حاجة في الدنيا، لو الواحد عمل أكلة بحب بتطلع كويسة، لو الرسام رسم لوحة بحب هاتطلع حاجة محصلتش، اى حاجة بتتعمل بإحساس حلو بتطلع كويسة".

وعن شعورها بالندم عن شخص أحبته في السابق قالت ميرفت أمين: "لا مينفعش تندم على حاجة فاتت عشان مش هتعرف تصلح فيها حاجة فدى هاتبقى خيابة يعنى، وبتكون صفحة وانطويت".

وعن تربيتها للحيوانات الأليفة قالت ميرفت أمين: "أنا عندى كلبة من 3 سنين اسمها جريس وهى حجمها صغير ما بين القطة والكلب، وأنا بحب الحيوانات كلها وبحب القطط وعندى قطة كمان وهى والكلب بقوا واخدين على بعض مبيعملوش مشاكل، وكان في وقت عندى 8 قطط،والحيوانات كائنات غلبانة مش عاوزة منك حاجة غير انك تعطف عليهم ، وممكن في الشارع تلاقى أقف واطبطب على أي حيوانات".

وعن أكتر حاجة توجعها قالت ميرفت أمين: "وصلت لمرحلة من كتر اللى راحوا بقيت حاسة باليتم ودى اكتر حاجة بتوجع، لأن بيكون بينك وبين حد مكالمات في كل وقت وصباح الخير وعملت ايه في الشغل وكل ده راح ومبقاش موجود فبقى شعور صعب".

واختتمت ميرفت أمين حديثها برسالة للجمهور قائلة: "يارب الشغل اللى بيتقدم لهم سواء منى او من غيرى يعرفوا ان وراه مجهود كبير اوى وعدد ساعات طويلة من الشغل، يارب يستقبلوا الشغل ده من غير ملاحظات كتير لأن كل انسان بيتعب لأنه بيشتغل عدد ساعات طويلة اوى".