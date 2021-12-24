شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل مع الجمهور بعيد الميلاد: خلو المناسبة للصلاة لتكون أيامنا أحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبهذه المناسبة، احتفلت الفنانة إليسا مع جمهورها ومتابعيها معبرة عن سعادتها بقرب انتهاء هذا العام الذى كان يحمل العديد من الظروف العصيبة وقرب انطلاق احتفالات العام الجديد.

وكتبت الفنانة اللبنانية إليسا فى تدوينة عبر حسابها على موقع "تويتر"، "‏شو حلو العيد لما رغم كل الظروف الصعبة، بيلاقى الإنسان حالو مبسوط بالحد الأدنى، وعندو أمل وسعادة بقلبو. كل سنة وإنتو بخير، وخلوا هالمناسبة تكون بشكل أساسي للصلاة، تكون إيامنا الجايه أحلى، عيد سعيد على الجميع".

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، وجهت الشكر للجمهور المشارك فى حفلها الفنى الذى أحيته، فى موسم الرياض، فى السعودية، قائلة: "ليلة لا تنسى"، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "ليلة لا تنسى، شكرًا لكم أيها الناس الجميلة لجعل هذا الحفل مذهلا".

وكانت النجمة إليسا، قد أعربت عن سعادتها لاستعدادها للسفر إلى الرياض لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض، وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر قائلة "عم بستعد للسفر على الرياض لحفلات موسم الرياض وما فيكن تتصوروا فرحتي من كتر ما أصداء الحفلة رائعة قبل ما تبدا حتى ساعات وبلتقي بكل الجمهور السعودي ومن كل أنحاء العالم في الموسم الاستثنائي والحفلات الرائعة".

وبدأت إليسا نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج (استوديو الفن) ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة، حالة حب، سهرنا يا ليل، صاحبة رأى".