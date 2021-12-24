إيرادات الخميس.. "أبو صدام" يحافظ على الصدارة و"مربع برمودة" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "ريتسا"، "برا المنهج"، "المحكمة"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، "عروستي"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الخميس 23 ديسمبر إيرادا بلغ 675 ألفًا و735 جنيها، موزعة على النحو التالي..

أبو صدام

احتل فيلم "أبو صدام" صدارة شباك التذاكر، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ192 ألفًا و350 جنيها.

"أبو صدام" قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.

برا المنهج

في المركز الثاني يأتي فيلم "برا المنهج" محققا 180 ألفًا و93 جنيها.

"برا المنهج" سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

مربع برمودة

حصل فيلم "مربع برمودة" على المركز الثالث محققًا 168 ألفًا و461 جنيها.

"مربع برمودة" تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

ريتسا

في المركز الرابع جاء فيلم "ريتسا"، بعد تحقيقه 74 ألفًا و529 جنيها.

"ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.

المحكمة

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "المحكمة"، محققا 23 ألفًا و669 جنيها.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.

عروستي

وذهب المركز السادس لفيلم والذي حقق 14 ألفًا و976 جنيها .

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وفاز بالمركز السابع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 14 ألفًا و418 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

الإنس والنمس

واحتل المركز الثامن فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 7 آلاف و239 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.