هكذا احتفلت نانسي عجرم بالكريسماس مع زوجها وبناتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها، احتفالها بالكريسماس مع عائلتها داخل منزلها، وعيد ميلاد زوجها فادي.

ونشرت نانسي، صورا ومقاطع فيديو من الاحتفالية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد بابا فادي".

وظهرت نانسي وهى ترقص مع بناتها، وأخرى بجانب زوجها فادي الهاشم وبناتها.

يذكر أن نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بمدينة الجلالة بالعين السخنة ويصاحبها فى إحياء الحفل كل من المطرب رامي عياش والفنان أحمد سعد.

يأتي ذلك بعد إحياء "نانسي" مؤخرا حفل ختام فعالية "ميدل بيست" في النسخة الثانية من موسم الرياض، الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، والذي شاركها فيه عمرو دياب.