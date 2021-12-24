بالفيديو.. وائل كفوري: بعد الحادث ما عم اتذكّر شي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2021 1:10 مساءً

أثناء إحيائه حفلاً غنائياً على مسرح المجاز بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، طالب الجمهور النجم وائل كفوري بغناء أغنية “جنّ الهوا” وهي واحدة من أشهر أغنياته.

لكن المفاجأة كانت بتعليق الفنان وائل كفوري الّذي صارح جمهوره على المسرح بالقول “بدّكن اتذكّرها… بعد الحادث ما عم اتذكّر شي”.

وسرعان ما تداولت وسائل إعلاميّة خبر إصابة ذاكرة وائل كفوري بسبب الحادث المروّع الّذي نجا منه بأعجوبة في لبنان.