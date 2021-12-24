إليسا: “شو حلو العيد رغم كل الظروف الصعبة لما بيلاقي الإنسان حالو مبسوط”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجّهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة إلى متابعيها بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت: “شو حلو العيد لما رغم كل الظروف الصعبة، بيلاقي الإنسان حالو مبسوط بالحد الأدنى، وعندو أمل وسعادة بقلبو”، بهذه الكلمات بدأت الفنانة إليسا تغريدتها.

وقالت اليسا: “كل سنة وإنتو بخير، وخلوا هالمناسبة تكون بشكل أساسي للصلاة، تا تكون إيامنا الجايي أحلى”.

يذكر أنه افتتحت إليسا الخميس مهرجان ” ساوند ستور” بالرياض في المملكة العربية السعودية الذي تنظمه منصة الترفيه الثقافية والموسيقية العالمية “ميدل بيست”.

وانطلق المهرجان معها التي أشعلت المسرح وقدّمت مجموعة من أبرز أغانيها المميزة التي تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق وترديد كلمات الأغاني ومن بينها “أسعد واحدة” و”كرهني” و”سهرنا يا ليل” وغيرها من أجمل الأغاني .