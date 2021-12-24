شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لاعترافات جيمس فرانكو بـالتحرش بفتيات مدرسة التمثيل الخاصة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف الممثل الأمريكى جيمس فرانكو بابتزاز طالبات من مدرسته للتمثيل عن طريق التحرش بهمن، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات تقريبًا من الادعاءات التى تقدمت ضده، حيث وافق الممثل البالغ من العمل 43 عامًا على دفع 2.2 مليون دولار (1.6 مليون جنيه إسترلينى) فى يوليو الماضى بعد توجيه الاتهامات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " bbc".

وأضاف فرانكو أنه اختار الصمت طوال الفترة الماضية بسبب وجود العديد من الأشخاص المستاءين منه بسبب عدد من الأسباب غير المعروفة.

وأكد فرانكو قائلا :" أنا لم أرغب فى إيذاء أحد، وأعترف بالتحرش بطالبات مدرسة التمثيل التى فتحتها فى عام 2014، وأغلقتها عام 2017"، وكانت قد وصفته إحدى طالبات مدرسة التمثيل فى الدعوى التى قدمتها ضده مؤكدة أنه وشركاءه استغلوا المدرسة لاستدراج الطالبات.

وكان قد أقامت طالبات من أكاديمية الممثل العالمى جيمس فرانكو، دعاوى قضائية ضده في خلال عام 2019، تتهمنه بالاستغلال الجنسي للفتيات اللاتى شاركن فى المدرسة التمثيلية التى أغلقها منذ سنوات.

وبحسب صحيفة فاريتى، فإن الطالبة سارة تيثر قدمت دعوى قضائية فى محكمة لوس أنجلوس ضد الممثل الشهير تتهمه فيها باستغلاله الجنسي للفتيات وتصويرهن عراة من أجل وعود توظيفهم فى أدوار سينمائية شهيرة، بالإضافة الى استغلال بعض الفتيات فى إقامة علاقات جنسية معهن فى بعض الأحيان.

وزعمت سارة فى الدعوى القضائية التى أقامتها أن الطالبات سددن 300 دولار شهيراً، من أجل تعليم التمثيل ومشاركتهن فيما بعد فى الأعمال السينمائية، وسرعان ما اتضحت نوايا القائمين على المدرسة بعد طلباتهم المتكررة فى التوريط الجنسى وتصويرهن عراة لاستغلالهن فيما بعد حال رفضهن لممارسة الجنس.

وفى تصريحات لمحامى فرانكو "مايكل بلونسكر"، أكد أن موكله سيسعى لتعويضات ضد المدعين لتشويههن سمعة الممثل العالمى، واصفاً الاتهامات بالشنيعة.