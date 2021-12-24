شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحتل أول 3 مراكز على يوتيوب بأحدث أغانيها بـ12 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت النجمة شيرين عبد الوهاب لتصدر المشهد مرة أخرى، لكن هذه المرة بأعمالها الفنية الرائعة وبعيدًا عن الأزمات، حيث تصدرت أول ثلاثة مراكز بقائمة الأكثر استماعا على موقع "يوتيوب"، بأحدث أغانيها "وبحفلك"، و"خاصمت النوم"، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.

واحتلت أغنيتها الجديدة "وبحلفلك"، المركز الأول بأكثر من 1.6 مليون مشاهدة في يوم واحد، أما أغنية "خاصمت النوم" احتلت المركزين الثاني والثالث علي قناة شيرين الرسمية، وقناة الشركة المنتجة للأغنية، بعدد مشاهدات 4.4 مليون و6.4 مليون في أسبوع واحد، بمجموع مشاهدات 12.4 مليون مشاهدة.



شيرين عبد الوهاب رقم 1 على تريند يوتيوب

وعلى جانب آخر، تحل النجمة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "dmc"، في حلقة رأس السنة، فى أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "وبحلفلك"، عبر موقع يوتيوب وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر: محمد مجدي.

وتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى الأيام الماضية، بعد أن أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب الانفصال بشكل رسمي بينهما، وأصبح كل منهما يسلك طريقًا وحده من الناحية الخاصة ومن الناحية الفنية، كما أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل بشكل أكبر بعد ظهورها خلال حفلها بالإمارات وهى حليقة الشعر.

ونفذت الفنانة شيرين عبد الوهاب وعدها بالعودة سريعا، حيث طرحت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "خاصمت النوم"، لتكون أول أعمالها بعد انفصالها عن زوجها، وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعر عمرو المصرى والملحن عمرو الشاذلى والموزع عمرو الخضرى.