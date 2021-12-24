شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق وعابد فهد يحتفلان بعيد ميلاد جورج وسوف الـ60 فى دبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب وليد توفيق والفنان السورى عابد فهد بعيد ميلاد النجم جورج وسوف الستين، وهو من مواليد يوم 23 ديسمبر 1961، حيث فاجأوه على مسرح حفله الأخير أمس فى دبى على أنغام أغنية وليد توفيق الشهيرة "أنزل يا جميل عالساحة"، كما ظهر جورج وسوف خلال الحفل متكئا على عكازين.



وليد توفيق وعابد فهد بعيد ميلاد جورج وسوف

فيما وثقت النجمة اللبنانية يارا مشاركتها للنجم جورج وسوف بالحفل، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "أجمل نهاية لهالسنة مع حبيب قلبى وحبيب الكلّ سلطان الطرب جورج وسوف لن تَتَكرَّر يا أبو وديع".



يارا وجورج وسوف

من ناحية أخرى يحيى جورج وسوف، حفل ليلة رأس السنة فى لبنان، ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وقال جورج وسوف "لو شو ما صار بيروت بالقلب ورح تبقى مركز الفرح والسهر رح كون معكن بسهرة رأس السنة في لبنان نسهر مع احترام معايير السلامة لسه الدنيا بخير".

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.