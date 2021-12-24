شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة غالية بن على.. 4 نجمات اعتزلن الغناء ثم تراجعن عن القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل أثارتها الفنانة التونسية غالية بن على خلال الأيام الماضية، بمجرد إعلانها اعتزال الغناء والاكتفاء بتقديم حكايات الشعر فقط خلال الفترة المقبلة، وبدأ جمهورها ومحبيها فى التعليق معلنين عن حزنهم الشديد من هذا القرار، مما دفعها للرجوع عن الإعتزال مؤكدة أن الغناء بالنسبة لها هو نفس وصلاة، مشيرة إلى أنها أتخذت القرار فى لحظة غضب، وأنها لن تتوقف عن الصلاة ولا عن التنفس ما دامت حية.

ولم تكن الفنانة غالية بن على أول النجمات اللاتى رجعن عن قرار إعتزال الغناء، سواء بسبب حب الجمهور أو لأسباب نفسية أو دينية، إذ سبقها عدد من النجمات، منهن:



شيرين عبد الوهاب

“شيرين عبد الوهاب”

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب اعتزالها الفن عام 2016، وكانت بمثابة صدمه لجمهورها، إلا أنها تراجعت بعد أيام قليلة بسبب الضغوط التى تعرضت لها من جمهورها وبعض الأصدقاء المقربين منها.



إليسا

“إليسا”

يعد اعتزال النجمة اللبنانية إليسا من أكثر أخبار الاعتزال التي أحدثت ضجة في الوسط الفني في العالم العربي، حيث فاجأت إليسا جمهورها عام 2019، وأعلنت اعتزال الغناء، مؤكدة أن ألبومها “إلى كل اللى بيحبونى” سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، مبررة قرارها أنها غير قادرة على مواصلة العمل في وسط فني شبيه بعالم المافيا، ولكن بعد اعتراض جمهورها وزملائها بالوسط الفني في مظاهرة حب على مواقع التواصل الاجتماعي، تراجعت عن قرارها وعادت بألبوم “صاحبة رأى” عام 2020.



دوللى شاهين

“دوللى شاهين”

كانت الفنان اللبنانية دوللى شاهين من بين النجمات اللاتى أعلن اعتزالهن هربا من ضغوط عائلية وفنية متزايدة، وأكدت تفرغها الكامل لترتيل الترانيم داخل الكنيسة، ولم تتحمل دوللى الغياب عن الأضواء وعادت بعد 3 شهور فقط من قرارها.



ساندى

"ساندى“

أثارت الفنانة ساندى الجدل عام 2014 عندما أعلنت فجأة اعتزالها الفن نهائيا والابتعاد عن الأضواء، وبررت ذلك بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها، وأكدت أنها لن تتراجع عن هذا القرار، وطلبت من الله المغفرة عن أي ذنب ارتكبته بسبب هذه المهنة، وبعد إعلان قرارها بشهرين وضعت ساندى كليب "حياة طبيعية" عبر صفحتها الرسمية فى موقع الفيس بوك معلنة تراجعها عن الإعتزال.