شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق فى حفل ضخم بـ إكسبو دبى 2020: شكرا لكل اللى حضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم تامر حسنى فى حفل غنائى ضخم أمس الخميس، ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبى، فى ساحة اليوبيل، ونشر تامر مجموعة صور من الحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "تشرفت اليوم بأكبر حضور جماهيرى فى إكسبو دبى شكراً للإمارات وشكراً لكل الجمهور الكريم الغالى اللى حضر من كل الوطن العربى والعالم .. انتظروا الفيديو".



تامر حسني



تامر حسني



تامر حسني في إكسبو دبي

كان النجم تامر حسنى قد أعرب عن سعادته بإحياء حفل غنائى فى "ميدل بيست" ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة السعودية، مؤكدا أنه حقق رقما قياسيا جديدا فى حياته، مقدما الشكر للجمهور السعودى على حسن الاستقبال.



تامر حسني



تامر حسني



تامر حسني (5)



تامر حسني

ونشر تامر، لقطات من الحفل، الذى أقيم ليلة السبت الماضى، وقدم خلاله عددا من أغانيه الجديدة والقديمة التى تفاعل معها الجمهور، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "حفلة الرياض اليوم بالمملكة السعودية، رقم قياسى جديد فى حياتى وجمهور حماسه مش عادى، أحلى استقبال من حبايب قلبى الجمهور السعودى الحبيب".

وكان النجم تامر حسنى قد طرح الشهر الماضى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "قد التحدى"، على موقع يوتيوب، وتبرع بهذا العمل لذوى الهمم ضمن مبادرة يوم التحدى، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أحمد عادل، والكليب من اخراج خالد الشوربجى.