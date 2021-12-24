شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الانفصال.. مجدى الهوارى يحتفل بعيد ميلاد غادة عادل: أغلى وأطيب دودو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج مجدى الهوارى بعيد ميلاد طليقته ووالدة أبنائه النجمة غادة عادل، التى تحتفل بعيد ميلادها يوم 25 ديسمبر، ونشر الهوارى مجموعة صور لهما معا عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، موجها لها رسالة قائلا "كل سنة وأنت طيبة يا أغلى وأطيب دودو فى الدنيا.. غادة عادل كل سنة وتبقى هى هى وطيبة.. عايشة وحلوة فى حياتنا كلنا.. وتبقى فرحتنا وضحكتنا كلنا.. كل فرحة مقسومة لينا تبقى ليها مننا.. تفضل هى أم .. وأحن حضن .. وليها منا بوسة كلنا أنا وولادى".



مجدي الهواري



مجدي الهواري وغادة عادل



مجدي الهواري وغادة عادل



عيد ميلاد غادة عادل



غادة عادل

وكان انفصل المخرج مجدى الهوارى وغادة عادل بشكل مفاجئ عام 2018، بعد 20 عاما من الزواج، وإنجاب 5 أبناء.

من ناحية أخرى انتهت النجمة غادة عادل والنجم إياد نصار من تصوير فيلم "11.11" للمخرج كريم أبو زيد، كما تعاقدت على مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، ومن المقرر أن تقدم غادة دورًا مهمًا في أحداث العمل، الذى يتناول قضية اجتماعية في أحداثه.

كما يعرض لها فيلم "المحكمة" حاليا فى جميع دور العرض، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.