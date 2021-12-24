شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مليون دولار لـ فيلم أنجلينا جولى Eternals بشباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأبطال الخارقين Eternals إلى 400 مليونًا و 232 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات 164 مليونًا و 51 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 236 مليونا و 181 آلاف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

وكان قد طرح العمل بـ عدد من دور العرض المختلف حول العالم منذ يوم 5 نوفمبر الماضى، وكان قد تم منع الفيلم بـ عدد من دور العرض العربية بسبب بعض المشاهد التي تتنافى مع قيم هذه المجتمعات، العمل من إنتاج شركة مارفل.

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.

كما أعلنت سينما أي ماكس في مصر في بيان من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن عدم عرض فيلم Eternals في مصر غدًا الأربعاء مثلما كان مقرر له، وعلم الخليج 365 من مصادر موثوقة أن الفيلم لم يعرض في مصر وذلك لمخالفته القيم المجتمعية.

وكان قد تسبب فيلم مارفل الجديد Eternals، فى الكثير من الأزمات تزامنًا مع العرض الأول للفيلم بصالات السينمات العالمية والمحلية في عدد من الدول، حيث قررت عدة دول منع عرض الفيلم على شاشاتها بسبب ما يحتويه على مخالفات بالجملة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن فيلم مارفل الجديد Eternals يحتوى على مشاهد جنسية صريحة بين كل من جيما تشاك، وريتشارد مادن، وهما بطلان خارقان وقعا في حب بعضهما منذ أكثر من 3000 عام خلال الإمبراطورية البابلية، ليستكملوا قصة حبهما على الشاشة، كما يسرد الفيلم مشهد مخاطبة بعض الأبطال الخارقين للسماء في إشارة إلى ظهور الإله، وهى مشاهد لا تتناسب مع عادات بعض الدول.