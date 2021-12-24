"تفضل أحن حضن".. مجدي الهواري يوجه رسالة لـ غادة عادل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المخرج مجدي الهواري، على توجيه رسالة لطليقته ووالدة أبنائه الفنانة غادة عادل، احتفالا بعيد ميلادها.

ونشر الهواري، صورا له معها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا أغلى وأطيب dodo في الدنيا.. غادة عادل، كل سنة وتبقى هي هي وطيبة".

وأضاف: "عايشة وحلوة في حياتنا كلنا، وتبقى فرحتنا وضحكتنا كلنا.. كل فرحة مقسومة لينا تبقي تبقي ليها مننا.. تفضل هي أم.. وأحن حضن.. وليها منا بوسة كلنا أنا وولادي".

وانفصل المخرج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل عام 2018 بعد زواج دام لـ 20 عاما، أنجبا خلالها 5 أبناء.

جدير بالذكر أن غادة عادل تشارك في فيلم"11.11" للمخرج كريم أبو زيد، كما تعاقدت على مسلسل "أحلام سعيدة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

كما يُعرض لها حاليا بدور العرض فيلم "المحكمة" وتدور أحداثه حول مجموعة من القصص الواقعية، ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود عبدالمغني، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبدالرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.