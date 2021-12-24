نيللي كريم بصحبة والدتها الروسية وزوجها.. وعاشور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة نيللي كريم بصحبة والدتها الروسية وزوجها نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، تزامنا مع احتفالات أعياد الكريسماس.

ونشر عاشور، صورا تجمعه بهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أعياد سعيدة للجميع، تذكر نعم الله عليك وتذكر أن تخبر أحبابك أنك تحبهم.. نحبك تيتا سيال وباجزي هى ألطف كلب في العالم".

وتخوض نيللي كريم دراما رمضان 2022 بمسلسل "أحوال شخصية" وهو اسم مؤقت للعمل.

ويشاركها في بطولته شريف سلامة، وأحمد حاتم، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

ومن جانب آخر؛ تنتظر الفنانة نيللي كريم عرض مسلسلها مع النجم عمرو سعد "الجسر"، يوم 26 ديسمبر الجاري، عبر منصة Netflix.

تدور أحداث مسلسل "الجسر" في 6 حلقات فقط، وتقدم "نيللي" فيه دور زعيمة مستعمرة تستولي على المنطقة التي تعيش فيها، وتدخل في صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث في إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.