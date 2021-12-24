فن ومشاهير

الاثنين.. حسين نوح ضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي الفنان الكبير حسين نوح، وذلك في السابعة مساء الثنين 27 ديسمبر في لقاء يديره الفنان أمين الصيرفي، يستعرض خلاله أهم أعماله والمحطات المضيئة في مسيرته الفنية.

كما يتحدث حسين في اللقاء عن العلاقات الرابطة بين مختلف أشكال الفنون وعلم الجمال وتحققه في الموسيقى والفن التشكيلي والأدب .

يُذكر أن حسين نوح فنان شامل ينتمى لأسرة فنية فهو شقيق الموسيقار الراحل محمد نوح، يمتلك مواهب تتعدد بين التشكيل والعزف وكتابة الرواية والإنتاج ، كتب عمله الروائي الأول بعنوان (تعاريج)، كما أنتج بعض الأعمال الفنية والمسرحيات .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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