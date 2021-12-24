الثلاثاء.. ندوة مسلسل "وادي الجن" بأكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، تُعقد ندوة بعنوان "دور المؤثرات البصرية في الدراما التليفزيونية لمسلسلات الخيال العلمي (مسلسل وادي الجن)".

يشارك في الندوة كل من حسام الجوهري مخرج المسلسل، والفنانة بشرى، وأحمد فهمي العضو المنتدب لشركة iProductions، ومدير التصوير أشرف جابر، والمونتير رامز عاطف، ومصمم الجرافيك محمد طنطاوي.

تعقد الندوة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 28 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة، في قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

المسلسل من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينتيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني.