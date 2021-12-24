“طبيب الموت” يثير الجدل من جديد باختراع يساعد مرضى الخرف على الانتحار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - يخطط مخترع ‘كبسولات الانتحار ‘ لإنشاء قطعة تزرع في الجسم للأشخاص الذين يعانون من الخرف والتي من شأنها أن تقتل مستخدميها إذا نسوا إلغاء تنشيطها.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: إنّ مناصر القتل الرحيم الأسترالي الدكتور فيليب نيتشكي، والمعروف أيضاً باسم دكتور الموت، هو طبيب سابق ورئيس حملة القتل الرحيم الطوعية لشركة Exit International.

شارك الدكتور نيتشكي مفهومه عن الغرسات الصغيرة ولكن المميتة، والتي يمكن للناس أن يختاروا إدخالها في أجسامهم في حالة إصابتهم بالخرف.

سيتعين على المستخدمين الضغط على الزر ‘بانتظام’، ربما مرة واحدة كل يوم، لمنع إعطاء جرعة قاتلة من السم.

إذا أصيبوا بالخرف، فلن يكون لديهم القدرة على الضغط على الزر، مما يعني أنه سيتم إعطاءهم السم، وبالتالي إنهاء حياتهم. ولكن بصرف النظر عن المخاوف المحيطة بالمساعدة على الموت، يمكن أن يكون المفهوم كارثياً إذا نسي مستخدم لا يعاني من الخرف الضغط على الزر.

يمكن للأشخاص الذين يختارون إجراء الغرسات أن يكونوا أصحاء تماماً وأصغر سناً من حالات الخرف العمرية التي يتم تحديدها عادة فوق 65 عاماً (على الرغم من أن الخرف يؤثر أيضاً على الأشخاص في سن 30 أو 40 أو 50 عاماً).

عندما يكون الشخص مصاباً بالخرف، يمكنه في الوقت الحاضر بشكل قانوني تماماً في بعض الأماكن ملء القليل من الورق، عندما يكون لديه عقل سليم، قائلاً “إذا أصبحت على هذا الحال، اقتلني”، قال الدكتور نيتشكي لصحيفة The Independent.

“الآن، بعد 10 سنوات، يمكن للطبيب من الناحية القانونية إعطائك حقنة وإنهاء حياتك. هذا يجعل الكثير من الناس يشعرون بعدم الارتياح، وبالتأكيد يجعلني أشعر بعدم الارتياح.”

“لذا ما نعمل عليه هنا هو نوع من الغرسة التي يجب عليك إيقافها كل يوم. عندما تنسى لماذا عليك أن تطفئ هذا الجهاز الذي يصدر أصواتاً، فإنك سوف تموت.”

“وهذا يضع المسؤولية مرة أخرى على الشخص ويسمح له بالحصول على ما يريد، وهو أنه لا يريد أن يعيش كنكرة، مع عدم استعداد أحد لإنهاء حياته.”

ورداً على سؤال حول كيفية حماية الجهاز من النسيان، قال الدكتور نيتشكي إنه يمكن أن يصدر صوتاً لمدة يوم أو يومين قبل تفعيله لضمان تقدم الخرف بدرجة كافية.

شارك الدكتور نيتشكي المفهوم بعد أسابيع فقط من تشريع كبسولات ساركو الانتحارية لاستخدامها في سويسرا. إنّ الطريقة الحالية للانتحار بمساعدة في سويسرا هي تناول حبوب التي تدفع الشخص إلى حالة غيبوبة عميقة قبل أن يموت.

لكن المشكلة في ذلك هي أن الأشخاص المصابين بالخرف المتقدم جداً لا يمكنهم اختيار تناول مثل هذه الكبسولة. من المحتمل أن يحل مفهوم الزرع القاتل هذا الموضوع.

وقال الدكتور نيتشكي، الذي أعطى أول حقنة قاتلة طوعية في عام 1996 ل SwissInfo.ch، أن الكبسولات الانتحارية يمكن أخذها إلى أي مكان للموت.

طور الدكتور نيتشكي الآلات مع المهندس ألكسندر بانيك في هولندا، بهدف إتاحتها في جميع أنحاء العالم.

بدلاً من البحث عن وفاة ‘كريمة’، يقول الدكتور نيتشكي أنها يمكن أن تكون تجربة ‘مبهجة’. وكتب في Huffington Post:”ماذا لو تجرأنا على تخيل أن يومنا الأخير على هذا الكوكب قد يكون أيضاً أحد أكثر أيامنا إثارة؟ “.

تم تعليق رخصته الطبية في عام 2014 لدعمه نايجل برايلي على الانتحار عبر إعطائه أدوية نيمبوتال القاتلة. تم إلغاء تسجيل الدكتور نيتشكي من قبل المجلس الطبي الأسترالي في نفس العام نتيجة لتورطه مع برايلي.

بعد معركة قانونية طويلة في المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز، حصل على ترخيصه مرة أخرى في كانون الثاني 2015.