شكرا لقرائتكم خبر عن سماها وتبناها يوسف وهبى .. نور الهدى مسيرة مع العمالقة انتهت بحكم قراقوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 97 عاما على ميلاد الفنانة نور الهدى إحدى فنانات ومطربات الزمن الجميل التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 24 ديسمبر من عام 1924 وحققت شهرة ونجاحاً واسعاً فى فترة من أزهى فترات الطرب تنافس فيها العمالقة ولكنها استطاعت أن تثبت موهبتها بينهم، ورغم ذلك سرعان ما اعتزلت وابتعدت عن الفن وهى فى قمة نجاحها.

"إن جيت للحق أنا زعلانة، يا ساعة بالوقت اجرى، ماتقولش لحد، مالكش حق، وأوبريت قمر الزمن، هل هلال العيد، ياجارة الوادى ، وغيرها عشرات الأغانى والموشحات والأوبريتات والاستعراضات التى غنتها نور الهدى ولازلنا نستمتع بها، والتى تؤكد أنها كانت إحدى عمالقة الطرب قبل أن تنزوى بعيداً عن الأضواء.

ولدت نور الهدى واسمها الحقيقى ألكسندرا نقولان وبدأت تغنى فى المدرسة وفي الحفلات الخاصة وشاركت فى التراتيل بالكنيسة واشتهرت موهبتها حتى أطلقوا عليها لقب أم كلثوم لبنان.

سمعها الموسيقار محمد عبدالوهاب أثناء زيارة له إلى لبنان وأعجب بصوتها وهى تغنى قصيدة "يا جارة الوادي" وبعد سنوات من هذا اللقاء وقفت نور الهدى أما موسيقار الأجيال كبطلة فى فيلم لست ملاكًا عام 1946 ، كما شاركته دويتو "شبكوني ونسيوني قوام "

وكانت البداية الفنية لنور الهدى عام 1942 على يد الفنان الكبير يوسف وهبى الذى كان قد انتهى من إعداد فيلم الجوهرة الذى أسند دور البطولة فيه إلى هذه المطربة اللبنانية مغمورة، وهو ما دفع السينمائيون والنقاد إلى اتهامه بالتهور لأنه اسند دور البطولة لفنانة ناشئة لا يعرفعنها الجمهور شيئاً.

وكان ذلك فى شهر رمضان، فأقام يوسف وهبى حفل إفطار فى منزله الذى كان يقع وقتها بجوار مسرح الريحانى، وفى هذا الحفل دعا عدد من السينمائيين والنقاد، وطلب منهم أن يختاروا اسماً لاكتشافه الجديد، وكانت هذه الفتاة هى " الكسندرا بدران" ، واقترح الحاضرون على يوسف بك أكثر من مائة اسم، ولكن يوسف وهبى فاجأهم بالاسم الذى اختاره للوجه الجديد ، وهو " نور الهدى"، ليكتب بذلك بداية ميلاد نجمة جديدة فى عالم الفن والطرب.

قدمت نور الهدى عددا من الأغنيات التى تعاونت فيها مع عمالقة التلحين والتأليف فى هذا العصر ومنهم أحمد رامي، وبيرم التونسي، وبديع خيري، و رياض السنباطي، محمد القصبجي، فريد غصن، كما آمن بها الموسيقار محمد فوزى وكون معها دويتو ناجح وتعاون معها فى 4 أفلام، كما عملت مع عدد كبير من كبار الفنانين مثل فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب، وكان آخر أفلام نور الهدى هو فيلم حكم قراقوش عام 1953 .

ورغم نجاحها الكبير ابتعدت نور الهدى عن الفن والأضواء مبكراً بعد أن قدمت حوالى 25 فيلماً، وذلك بعد أن حاصرتها الضرائب وقررت نقابة الموسيقيين منعها من الغناء فى الحفلات واقتصارها على الغناء بالأفلام، فتركت نور الهدى مصر وانتقلت إلى لبنان، وانزوت هناك حتى رحيلها عام 1998 .