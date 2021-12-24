شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى حفل ليلة رأس السنة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى سلطان الطرب جورج وسوف، حفل ليلة رأس السنة في لبنان، ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف باقة من أجمل أغانيه القديمة و الحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وقال جورج وسوف:" لو شو ما صار بيروت بالقلب ورح تبقى مركز الفرح والسهر رح كون معكن بسهرة رأس السنة في لبنان نسهر مع احترام معايير السلامة لسه الدنيا بخير".

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.