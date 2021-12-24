شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد طرح فيلم John Wick 4 لـ كيانو ريفز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Lionsgate فيديو للكشف عن موعد طرح فيلم John Wick 4، حيث سيصل الفيلم الجديد دور العرض 24 مارس من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ولم تكشف الشركة المنتجة إلى الآن أى تفاصيل حول الحبكة الدرامية لـ فيلم John Wick 4، ولكن من المتوقع حسبما كشف التقرير الذى نشر على موقع "nme"، أن تعلن الشركة عن بعض المعلومات الجديدة حول العمل خلال الفترة المقبلة.

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، تم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر ان ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على ان يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي.

وكانت عدد من المواقع الأجنبية قد كشفت عن أحدث صور للممثل كيانو ريفز من تصوير الجزء الرابع من فيلمه John Wick، خلال تواجده في باريس مع طاقم العمل الذى يحاول الانتهاء من أكبر فترة تصوير ليكون العمل جاهز للعرض قبل بداية العام المقبل.

وكانت شركة Lionsgate كشفت عن البدء فى تصوير الفصل الرابع من فيلم John Wick للنجم العالمي كيانو ريفز منذ فترة طويلة على عكس ما ظهر في الأجزاء الثلاثة السابقة لسلسلة الأكشن الشهيرة التى بدأت قبل عام بالتحديد من عرض الفيلم.