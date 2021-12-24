محمد صبحي ينشر صورًا عمرها 43 عامًا.. من "وراء الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد صبحي جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورًا تجمعه بالفنانة نادية لطفي، التُقطت قبل 43 عامًا.

وعلق صبحي موضحًا عام التقاط الصور وسببها، بالإشارة إلى أنها كانت في فيلم حمل عنوان "وراء الشمس" وذلك عام 1978.

"وراء الشمس" تأليف حسن محسب، إخراج محمد راضي، بطولة الفنان رشدي أباظة، الفنانة نادية لطفي، الفنان شكري سرحان، الفنان محمود المليجي، الفنان محمد صبحي، الفنان صلاح منصور، الفنانة منى جبر، الفنان زين العشماوي، الفنان أحمد زكي، الفنان السيد راضي، الفنان محيي إسماعيل. وتدور أحداثه عقب نكسة 1967.