السبت.. "تقلها دهب" يجسد بطلات الأولمبياد على "dmc"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة dmc يوم السبت المقبل عرض حكاية "تقلها دهب" وهي التاسعة والأخيرة ضمن الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا".

"تقلها دهب" تسلط الضوء على قصة حياة البطلات الأولمبياد الثلاث: هداية ملاك وفريال أشرف وسمر حمزة، وتجسد البطلات في الحكاية كلٍ من هند عبدالحليم وسارة عبدالرحمن وهلا السعيد.

المسلسل يشارك في بطولته منال سلامة وفيدرا وياسر علي ماهر وشريف حلمي وماجد أباظة وسمير بدير، وفكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، ومن إخراج أحمد يسري، وكتب الحكاية حسن كمال.

تجسد الفنانة هند عبدالحليم دور البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو الأخيرة، فيما تجسد سارة عبدالرحمن شخصية بطلة التايكوندو هداية ملاك، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، أما هلا السعيد فتجسد شخصية المصارعة سمر حمزة.

جدير بالذكر أن "dmc" عرضت على مدار الأسابيع الماضية حكايات "بيت عز" و"بالورقة والقلم" و"بدون ضمان" و"على الهامش" و"حكايتي مع الزمان" وكذلك "يبقى الأثر" و"طعم الدنيا" و"حلم حياتي".

تُعرض الحكاية على "dmc" في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد الساعة الثانية صباحًا، والساعة الثانية عشرة ظهرًا، كما تعرض على dmc دراما الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الثامنة صباحًا، والرابعة مساء.