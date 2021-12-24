حفيد محمود ياسين يُعلق على مشاركته في إزالة ستار تمثال جده ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان الشاب عمر محمد رياض نجل الفنانة رانيا محمود ياسين وحفيد الفنان الراحل محمود ياسين، على مشاركته في إزالة ستار تمثال جده بمحافظة بورسعيد، ظهر اليوم الخميس.

ونشر عمر، صورا له بصحبة نجل خاله الفنان الشاب محمود جونيور بجانب تمثال جده، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فرحان بتواجدي في بورسعيد ومن الترحاب الكبير من الأهالي، وشكر خاص للمحافظ الأستاذ عادل الغضبان، وسعيد بازاحة الستار عن تمثال جدي الفنان محمود ياسين".

وتواجد أثناء إزالة الستار لتمثال محمود ياسين، كل من الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، بينما تغيب السيناريست عمرو محمود ياسين وتواجد ابنه محمود جونيور.

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، وجهت دعوة للفنانين بالمشاركة في إزالة ستار تمثال والدها ببورسعيد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بإذن الله يرفع الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين رحمه الله.. إلى أبناء بورسعيد الكرام وكل الفنانين، ندعوكم لحضور إزاحة الستار عن تمثال الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك يوم الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بساحة المركز الثقافي ببورسعيد في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، توفي في 14 أكتوبر 2020 عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع مع المرض.