بينهم سهير البابلي وسمير غانم وعزت العلايلي.. تعرف على أبرز المشاهير العرب الذين رحلوا خلال 2021

كتب امير فتحي في الجمعة 24 ديسمبر 2021 06:50 صباحاً - أيام تفصلنا على نهاية عام 2021، الذي سيظل مرتبطا برحيل عدد كبير من نجوم الفن العرب، ولم يكن فيروس كورونا وحده السبب الرئيس في وفاة الفنانين الذين رحلوا هذا العام، فالعديد منهم ماتوا متأثرين بأمراض مختلفة.

وفي هذا التقرير نعرض أبرز الفنانين والمشاهير العرب الذين رحلوا عن عالمنا في 2021:

سمير غانم ودلال عبد العزيز

يعتبر الفنانان المصريان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، من أبرز النجوم الذين توفوا في عام 2021 حيث رحل سمير غانم في 20 أيار/ مايو، لتلحق به زوجته دلال عبد العزيز في 3 آب/ أغسطس، دون أن تعلم بوفاته، حيث أخفي عنها خبر وفاة رفيق دربها وحبيبها حتى لا يؤثر على حالتها الصحية، لترحل عن الدنيا تاركة حزنا كبيرا خيم على جمهورهما بالوطن العربي.

وحيد حامد

توفي السيناريست المصري البارز وحيد حامد في 2 كانون الثاني/ يناير، بعد معاناة مع المرض.

هادي الجيار

رحل الفنان هادي الجيار في 10 كانون الثاني/ يناير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، لينضم لقائمة ضحايا الفيروس هذا العام مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

إلياس الرحباني

غادر الموسيقار اللبناني الشهير إلياس الرحباني الدنيا في الأسبوع الأول من 2021، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو من عائلة فنية عريقة، وشقيق الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، ليترك مكتبة موسيقية عظيمة جمعت العديد من الأعمال الهامة.

عزت العلايلي

مات الفنان عزت العلايلي في 5 شباط/ فبراير، ليترك خلفه عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهامة، منها ”الطريق إلى إيلات، الأرض، المواطن مصري، وغيرها“.

ميشال ثابت

رحل الفنان اللبناني ميشال ثابت في 9 شباط/ فبراير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 91 عاما.

جان خضير



توفي الفنان اللبناني الكوميدي جان خضير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليعيش الجمهور اللبناني حزنا كبيرا على الفنان الراحل.

أحمد خليل



رحل الفنان المصري أحمد خليل في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر عن عمر ناهز الـ 80 عاما متأثرا بفيروس كورونا، الذي أصيب به أثناء تصوير حكاية من ضمن حكايات مسلسل ”إلا أنا“.

سهير البابلي



رحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، وظلت في العناية المركزة حتى وفاتها.

غسان المشيني



توفي الفنان الأردني غسان المشيني، يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر، إثر إصابته بذبحة قلبية، عن عمر ناهز الـ 70 عاما في العاصمة الأردنية عمان.

محب كاسر



الفنان المصري محب كاسر غادر الدنيا مؤخرا بعد إصابته بأمراض مزمنة نتيجة الشيخوخة، وظل في المستشفى لما يقارب الشهرين وغادر الحياة بعدها.

نادية العراقية

رحلت الفنانة نادية العراقية، صباح الأحد 16 مايو، إثر تدهور حالتها الصحية، وذلك بعدما أصيبت بفيروس كورونا في شهر أبريل.

كما شهد هذا العام وفاة كل من الممثل محمد ريحان والممثلة سحر كامل والممثل عبدالله الشرقاوي والممثلة فتحية طنطاوي والممثل محمد جبريل والموسيقي محمد سعد والممثل ماهر سليم والممثل سمير الملا والفنان ايهاب خورشيد والمخرج السينمائي محمود اللوزي.

كما توفي كاتب السيناريو، فيصل ندا، مؤلف مسرحية “المتزوجون”، في 17 أغسطس. وفي 22 أغسطس توفي الممثل ماهر لبيب.