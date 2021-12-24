شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تنتهى من تسجيل "لاا لاا" وتصور كليب الأغنية فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهيت النجمة ساندي من تسجيل أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "فى لاا لاا"، والمقرر طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في اول تعاون بينهما.

وتتواجد ساندي حاليا في فرنسا لتصوير الأغنية بنظام الفيديو كليب في أماكن متفرقة بالشوارع هناك، وسوف يتم طرح برومو الأغنية يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري تمهيدا لطرحها في ليلة رأس السنة.

وطرحت المطربة ساندى، مؤخرا أغنية تحمل اسم "رسالة منك"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان ماجد الشرقاوى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

كانت المطربة ساندى طرحت مؤخرا أغنية تجمعها بالمطرب الكندى كارل ولف، وتحمل اسم "يا حلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتغنى المطربة ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيه من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

وكانت ساندى قد طرحت ألبومها الأخير "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".











